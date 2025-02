Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

Estithmar Holding Q.P.S.C. gab seine Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr bekannt und meldete einen Anstieg der Umsätze um 44 auf 4,2 Mrd. QAR, verglichen mit 2,9 Mrd. QAR im Jahr 2023. Der Bruttogewinn des Unternehmens erreichte 1 Mrd. QAR, was einem Anstieg von 27 gegenüber 801 Mio. QAR im Jahr 2023 entspricht. Das Unternehmen erzielte außerdem einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 742 Mio. QAR. Die Ergebnisse zeigten einen Anstieg des Nettogewinns des Unternehmens um 20 im Vergleich zu 2023 auf 422 Mio. QAR. Der Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls um 17 gegenüber 2023 und erreichte 0,119 QAR pro Aktie.

