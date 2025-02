Die Tesla-Aktie zeigte sich am Donnerstag überraschend stark und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 5,90 Prozent auf 356,37 US-Dollar an der NASDAQ. Diese positive Entwicklung erfolgte ungeachtet der jüngsten Herausforderungen des Elektroautoherstellers. Das Handelsvolumen war mit über 3,1 Millionen gehandelten Aktien beträchtlich, was das anhaltende Interesse der Investoren unterstreicht. Die Geschäftszahlen des vierten Quartals zeigten ein moderates Wachstum, wobei der Umsatz auf 25,71 Milliarden US-Dollar stieg, was einer Steigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten bleiben vorsichtig optimistisch und prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,93 US-Dollar je Aktie, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 277,71 US-Dollar.

Herausforderungen im europäischen Markt

Die aktuellen Entwicklungen in Europa bereiten dem Unternehmen jedoch zunehmend Sorgen. Die Zahlen für den Jahresbeginn 2025 zeigen einen dramatischen Einbruch bei den Neuzulassungen. In Deutschland verzeichnete Tesla einen Rückgang von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Noch gravierender ist die Situation in Frankreich, wo die Neuzulassungen um 63 Prozent einbrachen. Auch der schwedische Markt verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 44 Prozent. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung im Automobilsegment, das etwa 70 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht und einen Rückgang von 8 Prozent verzeichnete.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 14. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...