Pine Island New Energy Partners (PINEP), ein Private-Equity-Unternehmen, und Type One Energy, das führende Stellarator-Fusionsunternehmen auf dem Markt, gaben heute ihre strategische Zusammenarbeit zur Steigerung des Reifegrads einer robusteren Lieferkette für die Fusionsenergieindustrie bekannt.

Während sich der globale Fusionssektor aggressiv in Richtung Kommerzialisierung bewegt, ist die Notwendigkeit, die Versorgung mit Spezialkomponenten und fortschrittlichen Fertigungsmöglichkeiten zu verfeinern und zu skalieren, dringender denn je. Durch diese Zusammenarbeit kann PINEP das Kapital und die Managementunterstützung besser bereitstellen, die erforderlich sind, um diese Fusionsindustrie-Zulieferkettenunternehmen in die Lage zu versetzen, den Anforderungen der wachsenden Fusionsindustrie gerecht zu werden. Die Rolle von Type One Energy ist die eines beratenden institutionellen Betriebspartners, der mit PINEP kooperiert, um Unternehmen zu identifizieren und zu bewerten, die über die erforderliche Technologie und das Fachwissen verfügen, wie zum Beispiel die Herstellung von Hochtemperatur-Supraleitern für die Bereitstellung fortschrittlicher Materialien und die Durchführung von Präzisionsfertigung, um in diesem aufstrebenden Markt zu wachsen und erfolgreich zu sein.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Type One Energy, um bei der Skalierung der Unternehmen zu helfen. Dies wird es der kommerziellen Fusionsindustrie ermöglichen, zu florieren", so Chris Good, Managing Partner bei Pine Island New Energy Partners. "Unsere Strategie konzentriert sich auf Lieferkettenunternehmen in der Wachstumsphase, die kritische Technologien hervorbringen, die sowohl den Fusionsmarkt als auch die breiteren Elektrifizierungsmärkte bedienen. Durch die Zusammenarbeit mit dem technischen Team von Type One Energy können wir Unternehmen besser bewerten und unterstützen, die für diese transformative Branche von entscheidender Bedeutung sein werden."

Diese Ankündigung erfolgt nach der jüngsten Ankündigung, dass die Tennessee Valley Authority (TVA) und Type One Energy gemeinsam ein Fusionskraftwerkprojekt im Tennessee Valley entwickeln und bewerten werden, wobei TVA die Anlage mithilfe der Stellarator-Fusionsenergietechnologie von Type One Energy errichten und betreiben wird. Die Zusammenarbeit des Unternehmens mit PINEP wird die sowohl für den Aufbau von Infinity Two als auch die Skalierung der breiteren Fusionsenergie notwendige Lieferkette stärken, um die weltweite Marktnachfrage von mehr als 1 Billion US-Dollar pro Jahr nach 20.000 GW sicherer, reichlich vorhandener und sauberer Fusionsenergie zu decken.

"Wir müssen eine effiziente, zuverlässige und innovative weltweite Lieferkette aufbauen, um Fusionsenergie auf die globalen Energiemärkte zu bringen", so Chris Mowry, CEO von Type One Energy. "Durch die Partnerschaft mit PINEP können wir unser Wissen über die Fusionsindustrie mit ihrem Fachwissen auf praktischere Weise bündeln, um diese Herausforderung zu meistern."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250213107716/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Für Type One Energy:

Andrea Schneibel

Type One Energy Marketing and Communications

Tel.: 608-616-5965

andrea.schneibel@typeoneenergy.com