FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump/Ukraine:

"Umso lauter ertönt die Forderung, die Europäer dürften bei den Verhandlungen "nicht am Katzentisch sitzen". Genau da sitzen sie aber, auch weil sie bis in die einzelnen Staaten hinein uneinig sind, wie sie in der Weltunordnung bestehen sollen, in der so viele alte Gewissheiten untergingen. . Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte Europa sich darauf verlassen können, Amerika an seiner Seite zu haben, wenn Gefahr droht. Jetzt, da sie so groß ist wie seit Jahrzehnten nicht, lässt Washington - in Verkennung seiner strategischen Interessen - Europa nicht nur allein, sondern zettelt auch noch einen Handelskrieg gegen es an, der beiden Seiten schaden wird. Der liberale Westen zerlegt sich, die autoritären Regime in Russland und China triumphieren. Europa ist in den perfekten Sturm geraten, ohne dafür ausreichend gerüstet zu sein."/DP/jha