STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Trump/Ukraine

"Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin markiert das endgültige Ende jener multilateralen Ordnung, die dem Westen über Jahrzehnte Sicherheit und Wohlstand gebracht hat. Ein Mann, der die Demokratie verachtet, redet mit einem Kriegsverbrecher über eine neue Friedensordnung auf dem europäischen Kontinent - eine für Europa erschreckende Entwicklung. Bestürzend ist, dass die USA und Russland über die Köpfe der Ukrainer und Europäer hinweg jenes imperiale Gebaren an den Tag legen, das die Menschheit einst in zwei vernichtende Weltkriege geführt hat. Demütigend wirkt, dass sich Nato-Generalsekretär Mark Rutte erst am Tag nach dem Telefonat mit der Bitte an Trump richten kann, die Ukraine in mögliche Friedensverhandlungen einzubeziehen."/DP/jha