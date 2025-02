© Foto: Uwe Anspach/dpa

Nach den Zahlen zum 3. Quartal dürften viele Anleger gedacht haben, bitte nicht schon wieder. Der Konzern war schon fast gesund, rutschte aber wieder in die Verlustzone. Allerdings ist es diesmal kein Grund zur Sorge!Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Heidelberg und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Druckmaschinen und Lösungen für die grafische Industrie. Das Unternehmen wurde 1850 gegründet und hat sich über die Jahrzehnte zu einem Innovationsführer im Bereich Offsetdruck und Digitaldruck entwickelt. Heidelberger Druckmaschinen ist besonders bekannt für seine hochwertigen Maschinen, die in Druckereien auf der ganzen Welt zum Einsatz …