KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskjy hat ohne nähere Details von Erfolgen seiner Truppen an der Front im Osten des Landes berichtet. "Es gibt ein gutes Ergebnis an der Front", sagte Selenskyj in einem Video, das offensichtlich in einem Zug aufgenommen wurde. Den Ort wolle er nicht nennen. "Aber ich möchte unseren Jungs vom 425. separaten Angriffsregiment danken - eure Stärke ist wirklich wichtig. Gut gemacht!"

Von diesem Regiment ist bekannt, dass es bei der Verteidigung der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk eingesetzt ist. Der militärnahe Blog "DeepState" verzeichnete bei der Aktualisierung seiner Landkarte, dass dort das Dorf Pischtschane wieder in ukrainischer Hand sei. Berichte über erfolgreiche Gegenangriffe der Ukraine kursieren seit Tagen.

Pokrowsk bleibt Schwerpunkt der Gefechte



Der ukrainische Generalstab meldete in seinem Abendbericht für Donnerstag 107 russische Sturmangriffe - eine im Vergleich zu den Dezembertagen niedrige Zahl. Schwerpunkt mit 35 Angriffen sei Pokrowsk gewesen. Zur Lage in Pischtschane äußerte sich die Armeeführung nicht.

Über Mitternacht zu Freitag (Ortszeit) herrschte in der gesamten Osthälfte der Ukraine mit Ausnahme der Hauptstadt Kiew Luftalarm wegen Schwärmen russischer Kampfdrohnen am Himmel. Medien berichteten von Explosionen im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad.

Selenskyj wird am Freitag bei der Sicherheitskonferenz in München erwartet./fko/DP/zb