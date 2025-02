WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Friedensschluss in der Ukraine ist nach Ansicht von Indiens Ministerpräsidenten Narendra Modi nur möglich, wenn Russland und die Ukraine direkt miteinander verhandeln. "Am Ende muss man sich an den Verhandlungstisch setzen", sagte Modi bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump in Washington. "Und Indien hat sich wiederholt dafür eingesetzt, dass beide Parteien präsent sind."

Nach einem Telefonat von Trump mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin und der Ankündigung eines baldigen Treffens war die Befürchtung gewachsen, die Ukraine könnte bei den Verhandlungen über einen Frieden an die Seite gedrängt werden.

Modi sagte, er unterstütze die Bemühungen Trumps. "Ich begrüße sie, ich unterstütze sie und ich möchte, dass Präsident Trump so schnell wie möglich erfolgreich ist, sodass die Welt auf einen Pfad des Friedens kommt." Es sei seine Überzeugung, dass Lösungen nicht auf dem Schlachtfeld gefunden werden könnten./dm/DP/zb