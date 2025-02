DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

VERBRENNER-AUS - EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hat angesichts der Krise der Automobilindustrie Verhandlungsbereitschaft im Streit um das für das Jahr 2035 geplante Verbrenner-Aus und Strafzahlungen bei Verstößen gegen CO2-Senkungsziele signalisiert. "Die Autoindustrie ist für mich und für die EU eine der wichtigsten Industrien, die wir in Europa haben", sagte der niederländische Christdemokrat. Es gehe darum, dass dieser Industriesektor nicht nur überlebe, sondern auf europäischem Boden gedeihe und zugleich dekarbonisiert werde. Dies könne jedoch nun in einem "ganzheitlichen Dialog" geschehen, der Ende Januar von der EU mit Industrie, Gewerkschaften und Verbänden über die geplanten Flottengrenzwerte begonnen wurde. (Augsburger Allgemeine)

UKRAINE - Scott Bessent, der neue US-Finanzminister, war am 12. Februar als erstes hochrangiges US-Regierungsmitglied in Kiew. Er übergab Präsident Wolodimir Selenskij den Entwurf eines Übereinkommens, dessen Grundlage das Prinzip "Sicherheit gegen Rohstoffe" sein soll. Konkret heiß das: Die Ukraine soll US-Investoren Zugang zu Seltenen Erden und Metallen wie Titan und Lithium, Uran oder Gallium gewähren. Die wirtschaftlichen Verbindungen würden nach Verhandlungen mit Moskau und einem Ende des Krieges "einen Langzeit-Sicherheitsschirm für alle Ukrainer bilden", so Bessent nach seinem Gespräch mit Selenskij. Der US-Zugang zu ukrainischen Rohstoffen sei lediglich Teil eines "größeren Friedensabkommens, das Trump vorschwebt". (Süddeutsche Zeitung)

CBDC - Die EZB macht Fortschritte bei der Konzeption von digitalem Zentralbankgeld (CBDC) für den Wholesale-Bereich und visiert eine zügige Einführung an. "Wir planen eine kurzfristige Lösung, damit der Markt nicht noch Jahre darauf warten muss", sagte EZB-Direktor Piero Cipollone auf der Veranstaltung Frankfurt Digital Finance. Im November endete eine Testphase, bei der Finanzinstitute drei verschiedene Modelle ausprobieren konnten, die von der Deutschen Bundesbank, der Banque de France und der Banca d'Italia entwickelt worden sind. Der EZB-Rat wertet gerade die Rückmeldungen der Tester aus und wird im Laufe dieses Jahres einen Bericht dazu veröffentlichen. "Wir glauben, die Tests waren ein großer Erfolg", sagte Cipollone. (Börsen-Zeitung)

RÜSTUNG - Am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz hat sich BDI-Chef Peter Leibinger für mehr Investitionen in Verteidigung ausgesprochen. Deutschland habe eine "enorme Aufholjagd" vor sich, sagte der Aufsichtsratschef des Maschinenbauers Trumpf am Donnerstag in seiner ersten größeren Rede als Chef des Industrieverbands. In Politik und Wirtschaft herrsche drei Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine eine "mentale und institutionelle Trägheit". Leibinger forderte alle deutschen Unternehmen auf, sich Rüstungsgütern und Verteidigungsdienstleistungen zuzuwenden. (Handelsblatt)

ELBTOWER - Der Milliardär Klaus-Michael Kühne zeigt sich bereit, weiteres Geld in den Hamburger Elbtower zu investieren. Er schließe nicht aus, sich am Weiterbau zu beteiligen, sagte er dem Handelsblatt. Dazu beteilige er sich am Konsortium unter Führung des Immobilienentwicklers Dieter Becken. Ein Viertel der geschätzt 400 Millionen Euro an zusätzlichem Eigenkapital könne er übernehmen. Der 87-Jährige hielt zuvor schon 10 Prozent an der Signa Prime von René Benko, die den Hochhausbau begonnen hat. (Handelsblatt)

