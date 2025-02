Die Aktie von BASF konnte gestern in einem freundlichen Handel deutlich zulegen. Am Ende verteuerten sich die DAX-Titel um stattliche fünf Prozent. Doch geht es nach den Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs, so haben die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten immer noch etwas Luft nach oben. So hat deren Analystin Georgina Fraser den fairen Wert der BASF-Papiere erneuert auf 57,00 Euro beziffert. Dementsprechend lautet ihr Anlagevotum unverändert "Buy". Sie sieht weiterhin gesamtwirtschaftliche ...

