PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern mit erfolgreichem Jahr 2024 und positivem Ausblick

* Deutlich gestiegene Fahrzeugauslieferungen und Preismaßnahmen lassen Umsatz auf 1.307,0 Mio EUR steigen * EBIT erreicht trotz negativer Sondereffekte einen Höchststand von 65,2 Mio EUR, das EBT verdreifacht sich gegenüber dem Vorjahr auf 24,0 Mio EUR * Auftragseingang mit 1.705,2 Mio EUR und Auftragsbestand mit 2.279,8 Mio EUR auf Rekordniveau sichern die Auslastung bis ins Jahr 2026 ab * Für 2025 rechnet der Rosenbauer Vorstand mit einem weiteren Umsatzanstieg auf etwa 1,5 Mrd EUR und einer EBIT-Marge von über 6 % KONZERNKENNZAHLEN 2023 2024 vorläufig Umsatzerlöse Mio EUR EUR 1.064,5 1.307,0 EBIT (Operatives Ergebnis) Mio EUR 37,5 65,2 EBT (Ergebnis vor Steuern) Mio EUR 7,0 24,0 Auftragseingang Mio EUR 1.450,3 1.705,2 Auftragsbestand zum 31. Dezember Mio EUR 1.788,0 2.279,8 Der Rosenbauer Konzern hat nach vorläufigen Zahlen 2024 in einem schwachen Konjunkturumfeld seinen Umsatz mit 1.307,0 Mio EUR (2023: 1.064,5 Mio EUR) deutlich erhöht. Die Fahrzeugauslieferungen konnten um 10 % gesteigert werden und auch die Bereiche Ausrüstung, Customer Service und Komponenten verzeichneten starke Zuwächse. Alle Vertriebsregionen - insbesondere die Areas Europe, Americas sowie Middle East & Africa - haben im Berichtsjahr ihr Geschäftsvolumen klar ausgeweitet. Die Initiativen der letzten beiden Jahre haben zu einem Höchststand beim operativen Ergebnis (EBIT) von 65,2 Mio EUR (2023: 37,5 Mio EUR) geführt. Das ist ein Plus von 74 %. Das EBT verdreifachte sich trotz höherer Finanzierungskosten und lag bei 24,0 Mio EUR (2023: 7,0 Mio EUR). Ohne negative Sondereffekte in Höhe von 4,8 Mio EUR, im Wesentlichen aus der Umsetzung der Bankenvereinbarung, hätte das EBIT 70,0 Mio EUR betragen. Trotz des deutlichen Umsatzanstiegs von 23 % ist es gelungen, das Trade Working Capital um 7 %, zu reduzieren. Mit einem Anteil von 32 % gemessen am Umsatz oder 424,4 Mio EUR konnte der Vorjahreswert von 43 % bzw. 456,8 Mio EUR stark verbessert werden. Dies ist vor allem auf niedrigere Vorräte und deutlich höhere Kundenanzahlungen zurückzuführen. Die Nachfrage nach Feuerwehrtechnik von Rosenbauer ist weiter sehr stark. So erreichte der Auftragseingang im abgelaufenen Jahr 1.705,2 Mio EUR (2023: 1.450,3 Mio EUR) ein neues Rekordniveau. Dabei haben die Area Europe, die Area Middle East & Africa sowie die Area Americas kräftige Zuwächse verzeichnet. Unter anderem hat die deutsche Bundeswehr mit der Rosenbauer Deutschland einen langfristigen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 60 Flughafenlöschfahrzeuge des Typs PANTHER abgeschlossen. Die ersten 35 PANTHER 8x8 sollen dabei bereits bis 2029 geliefert werden. Der Auftragsbestand lag mit 2.279,8 Mio EUR zum 31. Dezember 2024 (2023: 1.788,0 Mio EUR) deutlich über einem Konzernjahresumsatz und stellt die Auslastung bis in Jahr 2026 sicher. Für 2025 rechnet der Konzernvorstand mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg und geht von einem Umsatz von etwa 1,5 Mrd EUR und einer EBIT-Marge von über 6 % aus. Die angeführten Zahlen für 2024 beruhen auf einer Vorschaurechnung nach IFRS. Die endgültigen Zahlen des Jahres 2024 werden am 11. April 2025 veröffentlicht.

