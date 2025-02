The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2025ISIN NameDE000BU0E147 BRD USCHAT.AUSG.24/02DE000DJ9AEA8 DZ BANK IS.A2430DE000HLB54P0 LB.HESS.THR.CARRARA02I/24US90353TAL44 UBER TECHNO. 23/28 144AUS19243N1063 COGNA EDUCACAO SP.ADR 1XS0488101527 SNCF 10/25 MTNNZIBDDT014C2 WORLD BK 20/25 MTNUS961214EH28 WESTPAC BKG 19/25US382550BH30 GOODYR TIRE 20/25DE0002197761 IKB DT.IND.BK.IS776VARXS2121408996 PIRAEUS FIN. 20/30FLR MTNDE000LB2BSY9 LBBW FZA 22/25CH0271428333 UBS GROUP 15/UND. FLRUS94974BGH78 WELLS FARGO 15/25 MTN