Berlin (ots/PRNewswire) -- Neue Marke für klare Mission: Globale Reichweite und Engagement für Tiere- Ausweitung der Tierschutzprojekte in Deutschland- Grammy-nominierte Popsängerin Sia unterstützt mit neuem Song für den TierschutzSeit über 70 Jahren kämpft Humane World for Animals - ehemals Humane Society International - weltweit gegen die Ursachen von Tierquälerei und Tierleid, um einen nachhaltigen Wandel zu bewirken. Heute schließt sich die Organisation mit ihrem in den USA ansässigen Pendant unter einem neuen Namen und Logo zusammen. So soll die Wirkungskraft der Organisation und ihr unermüdliches Engagement gegen Tierquälerei sowie für den Schutz aller Tiere weltweit verdeutlicht werden. Als eine der größten Tierschutzorganisationen der Welt hat Humane World for Animals auch in Deutschland vor fünf Jahren die Arbeit begonnen. Mit der globalen Evolution wird sich diese Präsenz auch hierzulande verstärken.Weltweit geht Humane World for Animals gegen die grausamsten Praktiken vor"Seit unserer Gründung haben wir uns stetig weiterentwickelt, damit unsere Arbeit die größtmögliche Wirkung auf das Leben der Tiere auf der ganzen Welt hat", sagt Kitty Block, Präsidentin und CEO von Humane World for Animals. "Dieser wichtige nächste Schritt stellt sicher, dass unsere globale Mission und unsere ambitionierte Arbeit klar und deutlich wahrgenommen werden. Da unsere Teams weltweit immer enger zusammenarbeiten, spiegelt die Vereinigung unter einer globalen Marke nun unsere gemeinsame Vision und Strategie wider."Humane World for Animals ist in über 50 Ländern aktiv und geht gegen die grausamsten Praktiken vor. Dazu zählen: der Pelzhandel, der Hunde- und Katzenfleischhandel, die sogenannte Massentierhaltung, der kommerzielle Walfang, die Trophäenjagd und der illegale Wildtierhandel, Tierversuche und kommerzielle Massenzuchtbetriebe von Hundewelpen. In Deutschland hat sich Humane World for Animals in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig für ein Importverbot von Jagdtrophäen im Rahmen der NotInMyWorld-Kampagne, für pelzfreie Mode sowie für eine nachhaltige Eindämmung der Straßenkatzenpopulation eingesetzt.Für ein Deutschland ohne TierquälereiSylvie Kremerskothen Gleason, Landesdirektorin von Humane World for Animals Deutschland, sagt: "Seit 2020 setzen wir uns in Deutschland mit Nachdruck dafür ein, Tierleid zu beenden, und konnten bereits viele Menschen gewinnen, die unsere Vision teilen. Als Humane World for Animals möchten wir diese Arbeit nicht nur weiterführen, sondern noch verstärken - für eine Welt ohne Tierquälerei. Und für ein Deutschland ohne Tierquälerei. Mit unserem neuen Namen wollen wir eine neue Generation von engagierten Tierfreund*innen inspirieren, uns auf diesem Weg zu begleiten und gemeinsam mit uns eine mitfühlendere Zukunft für alle Lebewesen zu gestalten".Sia singt für den TierschutzDie weltbekannte und Grammy-nominierte Popsängerin Sia unterstützt Humane World for Animals auf globaler Ebene mit einem mitreißenden neuen Song als Appell für den Tierschutz. Zum offiziellen Start der neuen Marke veröffentlicht Humane World for Animals ein Launch-Video, das eine Zukunft ohne Tierquälerei visualisiert. Mit einer noch nie zuvor gehörten Neu-Interpretation des populären Hits "Solsbury Hill" von Peter Gabriel aus dem Jahr 1977, aufgenommen von Sia, erweckt das Video die Mission der Organisation auf bewegende Weise zum Leben.Das Video steht hier zur Ansicht zur Verfügung und Sias Version des Songs kann auf allen gängigen Musik-Streaming-Plattformen (zum Beispiel hier) angehört werden. Ein Teil der Erlöse kommt Humane World for Animals zugute."Als jemand, der früher oft das Gefühl hatte, keine Stimme zu haben, fühle ich schon immer eine tiefe Verbundenheit zu Tieren. Dadurch ist meine große Leidenschaft entstanden, mich für sie einzusetzen", sagt Sia. "Ich bin geehrt, ein Teil dieses Projekts von Humane World for Animals zu sein, die sich für die Tiere einsetzen, die wir lieben.""Wenn wir eine lebenswerte Welt für unsere Enkelkinder und deren Kinder hinterlassen wollen, müssen wir unsere Beziehung zu unserer Natur und den wunderbaren Lebewesen, mit denen wir sie teilen, ändern", sagt Peter Gabriel. "Ich freue mich, dass Solsbury Hill für die Kampagne von Humane World for Animals ausgewählt wurde. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, eine Welt mit mehr Respekt und Mitgefühl für alle fühlenden Wesen zu schaffen."Tiere sollen Liebe, Schutz und eine bessere Zukunft erlebenDas emotionsgeladene Video, das in Zusammenarbeit mit dem Emmy-prämierten, Oscar- und Grammy-nominierten Kreativstudio Nexus Studios und dem Regisseur Johnny Kelly entstanden ist, verwendet innovative Stop-Motion-Techniken mit handgefertigten Puppen, tierleidfreien Materialien und tierfreundlichen Kulissen. Anstatt sich auf Tierleid zu konzentrieren, hebt das Video die Vision hervor, die die Arbeit von Humane World for Animals antreibt - Tiere, die kein Leid, sondern Liebe, Schutz und eine bessere Zukunft erleben. Jede der fünf Tiergeschichten, die in dem Spot gezeigt werden, hat eine tiefe Bedeutung und repräsentiert die weltweite Arbeit der Organisation, um Tierquälerei zu beenden.Im Rahmen des Launch hat Humane World for Animals eine integrierte Marketingkampagne gestartet, die von der Entertainment-Marketing-Agentur FlyteVu umgesetzt wurde. Dazu gehören Werbetafeln an frequentierten Orten in Australien, Kanada, Indien, New York City und Großbritannien, TV-, Streaming- sowie Audio-Werbung sowie eine Social-Media/Digital-Kampagne mit globaler Reichweite, unterstützt von Prominenten und Influencer*innen. Die globale Kreativberatung Lippincott war an der strategischen Entwicklung des neuen Namens, Logos und der Markenpositionierung beteiligt.Weitere Informationen zu Humane World for Animals in Deutschland stehen auf humaneworld.org zur Verfügung. Bild- und Videomaterial von der bisherigen Arbeit weltweitb und in Deutschland können hier heruntergeladen werden. Bild- und Videomaterial zur Kampagne sind hier verlinkt.Hinweis an die Redaktion: Um den neuen Markenauftritt und die verstärkte Präsenz zu feiern, lädt Humane World for Animals in Europa zu einem Event in Brüssel am 18. Februar ein. Unter dem Motto "From resilience to recovery: The role of animals in humanitarian crises" (dt.: "Von Resilienz zu Rehabilitation: Die Rolle von Tieren in humanitären Krisen") kommen internationale Unterstützer*innen und Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Wohltätigkeitssektor zusammen. Als Sprecher*innen sind Paola Dalla Villa von der World Organisation for Animal Health, Tetiana Yeskova von dem Ukrainischen Roten Kreuz sowie Jeff Flocken, Präsident von Humane World for Animals, und Ruud Tombrock, Executive Director von Humane World for Animals in der EU, geladen. Medienkontakt:
Susan Wolters
Media and Communications Manager bei Humane World for Animals Deutschland
swolters@hsi.org
T: +49 (0) 160 94 49 17 88

Seit über 70 Jahren kämpft Humane World for Animals - ehemals Humane Society International - gegen die Ursachen von Tierquälerei und Tierleid, um einen nachhaltigen Wandel zu bewirken. Wir sind in über 50 Ländern aktiv und mit Millionen Unterstützerinnen und Unterstützern fokussieren wir uns darauf, nachhaltige Lösungen für die größten Probleme zu finden, denen Tiere gegenüberstehen. Unser Ziel ist es, die grausamsten Praktiken zu beenden, Tiere in Krisen zu versorgen und eine stärkere Tierschutzbewegung aufzubauen. Über Grenzen hinweg setzen wir uns gemeinsam für ein dauerhaftes Umdenken - auf gesellschaftlicher sowie auf politischer und unternehmerischer Ebene - ein. Mit breitem Fachwissen und Mitgefühl widmen wir uns komplexen globalen Tierschutzthemen, um unserem Namen und der Vision dahinter gerecht zu werden. humaneworld.org