Heliostar Metals tilgt Akquisitionskredit in Rekordzeit

Heliostar Metals Ltd. hat das im November 2024 aufgenommene Akquisitionsdarlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar innerhalb von nur drei Monaten vollständig zurückgezahlt. Diese unerwartet schnelle Tilgung des Kredits von Deans Knight Capital Management Ltd. verdeutlicht die starke finanzielle Position des Unternehmens und seine Strategie, Wachstum durch operative Erträge zu finanzieren.

Schnelle Rückzahlung unterstreicht finanzielle Stabilität

Heliostar hatte den Kredit am 6. November 2024 aufgenommen, um die Übernahme der Goldminen San Agustin und La Colorada sowie weiterer Entwicklungsprojekte in Mexiko von Florida Canyon Gold Inc. abzuschließen. Die ursprünglich bis Ende November 2026 angesetzte Laufzeit sah einen Zinssatz von 15 % pro Jahr vor. Bereits im Dezember 2024 leistete das Unternehmen eine erste Zahlung in Höhe von 2 Millionen US-Dollar, gefolgt von der vollständigen Tilgung der verbleibenden 3 Millionen US-Dollar im Februar 2025.



CEO Charles Funk erklärte:

"Die frühzeitige Rückzahlung des Kredits ist ein wichtiger Meilenstein für Heliostar. Durch die Akquisition produzierender Goldminen haben wir unsere Produktionskapazitäten erweitert und konnten das Darlehen dank des freien Cashflows aus unseren Minen schneller als erwartet zurückführen. Dies belegt die starke operative Leistung unseres Unternehmens und gibt uns die Flexibilität, künftige Gewinne direkt in unser Wachstum zu reinvestieren."



Fokus auf Expansion und Produktionserweiterung

Mit der Tilgung des Kredits ist Heliostar schuldenfrei und kann sich uneingeschränkt auf die Weiterentwicklung seiner Betriebe konzentrieren. Die strategischen Ziele für 2025 umfassen:



- Steigerung der Goldproduktion in La Colorada und San Agustin

Die Betriebsabläufe in beiden Minen sollen weiter optimiert werden, um die Produktionskapazitäten zu maximieren. In La Colorada wird insbesondere die Verarbeitung bereits identifizierter Lagerstätten intensiviert, um die Ausbeute zu steigern.



- Weiterentwicklung des Ana Paula Projekts

Das Unternehmen plant, die Machbarkeit eines Übergangs vom Tagebau zum Untertagebau zu prüfen. Diese Anpassung könnte nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessern, sondern auch eine effizientere Ressourcennutzung ermöglichen.

Heliostar etabliert sich als wachsender Goldproduzent

Die rasche Rückzahlung des Akquisitionskredits setzt ein starkes Signal an den Markt. Heliostar beweist, dass es die Cashflows aus seinen neuen Minen effizient nutzt, um finanziell flexibel zu bleiben. Mit einem klaren Fokus auf Expansion und Ressourcenausbau positioniert sich das Unternehmen als potenzieller Mid-Tier-Goldproduzent für die kommenden Jahre. Diese Entwicklung unterstreicht die Fähigkeit von Heliostar, profitables Wachstum durch gezielte Investitionen und eine solide operative Basis zu sichern.

