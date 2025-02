DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Plus

DOW JONES--Der DAX-Future kann am Freitag im Verlauf ein knappes Plus behaupten. Der März-Kontrakt steigt um 17 auf 22.596 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.598 und das Tagestief bei 22.552 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1173 Kontrakte und damit deutlich weniger als um dieses Zeit am Vortag.

Die Luft in den erreichten Höhen wird zusehends dünner und die Bereitschaft zu Absicherungen nimmt merklich zu. Spannend dürfte es nach Aussage eines Händlers werden, wenn der Terminkontrakt an das Vortageshoch bei 22.709 Punkten heranläuft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 02:19 ET (07:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.