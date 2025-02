Bereits am Wochenende hatte ein gemeinsames Foto von Strategy-CEO Michael Saylor und GameStop-CEO Ryan Cohen die Gerüchteküche um ein mögliches Bitcoin-Investment zum Brodeln gebracht. Gestern folgte die Bestätigung. GameStop prüft tatsächliche Investitionen in Kryptowährungen.Wie CNBC unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Videospielhändler einen Teil seines Kapitals in alternative Anlageklassen zu stecken - allen voran: Bitcoin und andere Kryptowährungen. Die Nachricht schlug ein wie ...

