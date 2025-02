Köln (ots) -Beim Thema Geld hört die Liebe auf, sagt der Volksmund. Das sieht die EUROPA ganz anders. Denn passend zum Valentinstag macht der Kölner Versicherer Verliebten bis Ende Mai ein besonders attraktives Angebot: So sparen Paare beim Abschluss einer Risikolebensversicherung Beiträge.Beitragsguthaben für beide Verträge sichernSchließen zwei Partner zwischen dem 14. Februar und 31. Mai jeweils eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA ab, profitieren sie von der Paar-Aktion. Diese gilt auch, wenn nur eine Risikolebensversicherung neu beantragt wird und der Partner bereits in der Vergangenheit eine Risikolebensversicherung der EUROPA abgeschlossen hat. Beide Verträge erhalten dann jeweils ein Prämienguthaben in Höhe von 25 Euro. Die Laufzeit der Verträge muss mindestens noch zwei Jahre betragen.Vorsorge, die sich dem Leben anpasst"Ob mit oder ohne Paar-Aktion, mit einer Risikolebensversicherung der EUROPA sichern sich Kunden einen günstigen Todesfallschutz, der so flexibel ist wie das Leben selbst", sagt Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der EUROPA. Denn über zahlreiche Nachversicherungsgarantien können Kunden ihre EUROPA-Risikolebensversicherung individuell an ihr Leben anpassen. Wichtige Zusatzleistungen wie Krebs Plus - bei dem auch im Falle schwerer Erkrankungen bereits geleistet wird - sind zudem auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich. Und auch die vorgezogene Todesfallleistung ist ohne Mehrkosten bereits im Basis-Tarif enthalten.Mehr zur EUROPA Risikolebensversicherung gibt es unter www.europa.de/produkte/risiko-leben. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen zu den Tarifen und Leistungen der EUROPA beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de.Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Versicherungen gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,545 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,76 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137981/5970834