DJ EUREX/Bund-Future tendiert im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Nach dem Plus am Vortag kommt der Bund-Future am Freitag etwas zurück. Der März-Kontrakt verliert 10 Ticks auf 132,8 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,91 Prozent und das Tagestief bei 132,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.421 Kontrakte. Der Bobl-Futures reduziert sich 5 Ticks auf 117,51 Prozent.

Die Marktstrategen der Helaba verweisen auf die aktuelle Underperformance von Bundesanleihen gegenüber der EWU-Peripherie. Hier seien die Spreads gesunken, auch die Renditedifferenz zu französischen Bonds habe sich weiter reduziert. Der Bund-Future habe sich am Donnerstag erholt und von technischer Seite sei positiv hervorzuheben, dass die 21-Tagelinie bei aktuell 132,37 mehrfachen Tests standgehalten habe, als Widerstand sei nun der 55-Tagedurchschnitt bei 133,45 Prozent zu sehen.

February 14, 2025

