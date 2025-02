Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation weist in Norwegen eine steigende Tendenz auf, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Januar habe sie im Jahresvergleich bei 2,3% gelegen. Zusätzlich schwächele die Norwegische Krone, was den Import von Konsumgütern verteuere und die wiederum die Inflation anheize. Der Export profitiere natürlich von der schwachen Krone, die wirtschaftliche Lage in Norwegen sei weiterhin gut - auch der Öl- und Gasvorkommen zum Dank. Entgegen anderer Notenbanken (inklusive jener im Nachbarland Schweden) habe die Norwegische Zentralbank daher noch nicht in den Chor der Zinssenkungen eingestimmt; der Leitzins liege nach wie vor bei 4,50%. (14.02.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...