Das angekündigte Sparprogramm bei Porsche wird auch Folgen für die Beschäftigten des Sportwagenbauers haben. Über Altersteilzeit-Regelungen und Fluktuation sollen bis 2030 rund 1.900 Stellen wegfallen. Diese Zahl haben Porsche-Personalvorstand Andreas Haffner und Betriebsratschef Harald Buck genannt, als sie die Belegschaft am Stammsitz in Zuffenhausen und in der Entwicklung in Weissach über die vereinbarten Sparmaßnahmen informiert haben. Aktuell ...

