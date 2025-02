EQS-Media / 14.02.2025 / 10:00 CET/CEST

It's a Match: HomeToGo gibt Partnerschaft mit Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin als Hauptsponsor und offizieller Reisepartner bekannt Berlin, 14. Februar 2025 - HomeToGo SE, der börsennotierte Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gibt bekannt, dass er ab heute Hauptsponsor für den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ist. HomeToGo wird ab sofort als Hauptsponsor der Eisernen auftreten und damit in der Rückrunde der laufenden Saison 2024/25 als Trikotsponsor mit seinem kultigen Logo die Brust der Bundesligamannschaft schmücken. Das Unternehmen wird Union auch in der Saison 2025/26 als Top-Sponsor und offizieller Reisepartner begleiten. Neben dem Erhalt der Werberechte rund um das Männer-Profiteam von Union wird HomeToGo auch mit vollem Einsatz an der Planung und Umsetzung spannender und einzigartiger Erlebnisse für die Fans im und um dem Stadion An der Alten Försterei in Berlin mitwirken. HomeToGo und Union sind ein perfektes Match für jedes Match: Als Berliner Unternehmen mit Wurzeln in der Hauptstadt teilt HomeToGo die Leidenschaft, Menschen vorurteilsfrei zusammenzubringen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Während das Stadion An der Alten Försterei seine Tore Woche für Woche für ein diverses Publikum öffnet, macht HomeToGo die perfekte Ferienunterkunft für alle Reisenden leicht zugänglich. Und genauso, wie die Fans des 1. FC Union eine Heimat im Stadion an der Alten Försterei haben, finden Sie ein Zuhause im Urlaub bei HomeToGo.



Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & Geschäftsführer von HomeToGo: "Seit seiner Gründung ist HomeToGo tief in Berlin verwurzelt und hat den 1. FC Union Berlin schon immer von der Seitenlinie aus angefeuert. Jetzt ist es eine große Ehre, unseren Namen auf dem Spielfeld des legendären Stadions An der Alten Försterei zu sehen - und dieses vor seinem Umbau nochmal gebührend zu feiern. Das Sponsoring von Union ist mehr als nur die Unterstützung des Teams in der Bundesliga-Saison - es geht darum, außergewöhnliche Erlebnisse für die Union-Familie in der Stadt zu schaffen, die wir unser Zuhause nennen. Diese Partnerschaft ist das perfekte Match: Gemeinsam wollen wir unseren Fans unvergessliche Momente schenken und freuen uns darauf, genau das in dieser Saison und darüber hinaus zu tun."



Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung des 1. FC Union Berlin: "Wir heißen unseren neuen Hauptsponsor herzlich willkommen und freuen uns auf eine kreative und fruchtbare Zusammenarbeit. Zusammen mit HomeToGo gehen wir gestärkt in die verbleibenden Spiele der Rückrunde. Zudem eröffnet uns diese Partnerschaft interessante Möglichkeiten, gemeinsam neue Projekte zu realisieren und unser Stadion als vielseitige Veranstaltungsstätte noch stärker in den Fokus zu rücken." Fans können mehr über die Partnerschaft zwischen HomeToGo und Union auf www.hometogo.de/union-sponsor/ erfahren. Über den 1. FC Union Berlin Die Initialzündung für Fußball in Köpenick erfolgte im Frühjahr 1906 mit der Gründung des SV Olympia im Ortsteil Oberschöneweide. Aus diesem ging nach einigen Umwandlungen und Umbenennungen am 20. Januar 1966 der 1. FC Union Berlin e.V. hervor. Mit rund 70.000 Mitgliedern und rund 375.000 Zuschauern pro Spielzeit im heimischen Stadion An der Alten Försterei zählt der 1. FC Union Berlin zu den größten und bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands. Mit seiner Profimannschaft der Männer ist Union einer von 36 Lizenznehmern der DFL (Deutsche Fußball Liga) und seit 2019 Teil der Bundesliga, der höchsten Spielklasse im deutschen Profifußball. In der Saison 2023/24 nahm der Verein erstmals in seiner Geschichte an der UEFA Champions League, dem wichtigsten Clubwettbewerb im europäischen Fußball, teil. Die Eisernen tragen ihre Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei aus, das seit 1920 als Spielstätte des Klubs fungiert, aktuell 22.012 Zuschauern Platz bietet und in den kommenden Jahren auf eine Kapazität von mehr als 40.000 Plätzen ausgebaut werden wird. Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

Isabel Nacke

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com



