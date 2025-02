ISG Provider Lens-Studie: Da die Verarbeitung von Daten und Workloads in der Public Cloud zunehmend komplexer wird, suchen IT-Anbieter nach neuen Wegen, um Kosten zu senken.

Schweizer Unternehmen wählen immer häufiger einen Cloud-nativen Ansatz, um Daten und Workloads in Public-Cloud-Infrastrukturen zu verarbeiten. Zudem fordern sie von ihren Dienstleistern die Fähigkeit AIOps- und FinOps einzusetzen, um den Betrieb zu automatisieren und die Kosten zu überwachen. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services report for Switzerland" kommt zu dem Schluss, dass eine wachsende Zahl von Unternehmen Kostenoptimierung als Kernanforderung an ihre Public Cloud-Service-Anbieter stellen. Darüber hinaus legen sie Wert auf Datensicherheit in Multicloud-Umgebungen sowie auf Cloud-Souveränität und das Einhalten von Auflagen zum Umgang mit dem Datenstandort, so die ISG-Studie weiter.

"Während ein Drittel der Unternehmen mindestens eine Public Cloud nutzt, setzt eine stetig steigende Zahl bereits mehrere ein", betont Uwe Ladwig, Managing Director von ISG Switzerland. "Um die wachsende Komplexität zu bewältigen und ihre Cloud-Infrastruktur effizient zu managen, verlassen sich viele Unternehmen auf externe Dienstleister."

Die Studie zeigt, dass der Cloud-Native-Ansatz in der Schweiz im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen hat. Unternehmen verlagern ihre Workloads in Public-Cloud-Umgebungen, um von Cloud-nativen Technologien wie zum Beispiel Containerisierung und Microservices zu profitieren. Gleichzeitig fordern sie den Einsatz von verschlüsselter Kommunikation und Zugriffskontrollen, um ihre Daten zu schützen. Diese Lösungen schaffen eine ganzheitliche Sicherheitsarchitektur, die den Schutz sensibler Informationen gewährleistet und die Vorteile einer agilen Entwicklungsumgebung erschließt.

Laut Studie steigt auch die Nachfrage nach automatisierten Migrations- und Betriebsleistungen. Dies fördert die Entwicklung von intelligenten Automatisierungsfunktionen, die auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren. AIOps-Lösungen werden immer leistungsfähiger und komplexer und sind in der Lage, reale Probleme selbstständig zu erkennen und zu lösen sowie nützliche Erkenntnisse aus Big-Data-Analysen zu gewinnen. Die Dienstleister ihrerseits nutzen AIOps, um ihre operativen Tätigkeiten um 30 bis 50 Prozent zu reduzieren, so die Studie weiter.

FinOps ist für Schweizer Unternehmen unverzichtbar geworden, um die Kosten des Cloud Computing und den Bedarf an Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer IT-Infrastruktur auszubalancieren. Unternehmen, die FinOps in ihre Cloud-Strategie einbetten, sind in der Lage, Einsparpotenziale zu erkennen. Zudem können sie schnell auf veränderte Anforderungen reagieren, indem sie die Nutzung von Cloud-Ressourcen kontinuierlich überwachen und analysieren.

"Je einfacher der Zugang zu Public-Cloud-Ressourcen für ein Unternehmen wird, desto größer ist auch die Gefahr, dass die Ausgaben aus dem Ruder laufen", erklärt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Mit der Ausweitung der Betriebsabläufe steigt natürlich auch die Komplexität der Lösungen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, arbeiten Dienstleister daran, AIOps-Dienste anzubieten, insbesondere um die steigenden Kosten unter Kontrolle zu halten."

Abgesehen davon nimmt die Studie eine Reihe weiterer Themen in den Blick. So etwa den wachsenden Druck auf SAP-Kunden, von ihren ECC 6.0-Plattformen auf das moderne S/4HANA umzusteigen, bevor der ECC-Support im Jahr 2030 ausläuft. Während einige Unternehmen die Migration bereits abgeschlossen haben, muss ein Großteil der Anwender laut Studie noch damit beginnen.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen sich Schweizer Unternehmen in der Public Cloud stellen müssen, bietet das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services report for Switzerland" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 65 Anbietern in diesen sieben Marktsegmenten (Quadranten): "Consulting and Transformation Services Large Accounts", "Consulting and Transformation Services Midmarket", "Managed Services Large Accounts", "Managed Services Midmarket", "FinOps Services and Cloud Optimization", "Hyperscale Infrastructure and Platform Services" sowie "SAP HANA Infrastructure Services."

Die Studie stuft Swisscom in sechs Marktsegmenten als "Leader" ein. Accenture, Aveniq und UMB erhalten diese Einstufung in jeweils vier Quadranten sowie Capgemini und ti&m in je drei Segmenten. AWS, ELCA/EveryWare, Eviden (Atos Group), Kyndryl und Microsoft sind "Leader" in je zwei Marktsegmenten sowie BitHawk, Claranet, Google, HCLTech, IBM, infomaniak, Infosys, itesys, Netcloud und Wipro in je einem Segment.

Zudem wird HCLTech in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. BitHawk, Cognizant und CONVOTIS erhalten diese Einstufung in je einem Marktsegment.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Persistent Systems die Auszeichnung "global ISG CX Star Performer for 2024" unter den Public-Cloud-Service-Providern. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services report for Switzerland" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, den Niederlanden, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit grössten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation inklusive Künstlicher Intelligenz, Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für Netzwerk-Betreibergesellschaften, Design von Technologie-Strategien und -Betrieb, Change-Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.600 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

