Corporate News PNE AG: Beratungsgeschäft bei der Stromvermarktung boomt Allein 45 Windparks und Photovoltaik-Anlagen mit 600 MW im Jahr 2024 begleitet

Hybride Vermarktungsmodelle gewinnen an Bedeutung Cuxhaven, 14. Februar 2025 - Das Beratungsgeschäft der PNE AG rund um die Vermarktung sauberen Stroms steigt ständig. Seit Bestehen dieser Dienstleistungssparte hat PNE 137 Projekte erfolgreich begleitet, davon allein 45 Windenergie- und Photovoltaik-Projekte mit einer installierten Leistung von 600 Megawatt im Jahr 2024. "Diese Entwicklung ist beeindruckend und unterstreicht die wachsende Bedeutung maßgeschneiderter Vermarktungslösungen in der Energiewirtschaft. Mit unserer hohen Expertise und langjähriger Erfahrung können wir hier sehr gut punkten", sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. Der Markt zeigt dabei einen klaren Trend: Besonders im Solarbereich gewinnen hybride Vermarktungsmodelle an Bedeutung. Diese Modelle kombinieren klassische Stromvermarktungsoptionen mit zusätzlichen zum Teil kurzfristigen vertikalen oder horizontalen Fixierungsmechanismen, um eine wirtschaftliche Stabilität sicherzustellen. "Die reinen Zuschlagswerte reichen in vielen Fällen nicht mehr aus, um die Wirtschaftlichkeit der Projekte nachhaltig abzusichern", erklärt Nils Kompe, Leiter Power Origination & Green Markets bei PNE. PNE hat sich als führender und gefragter Partner für Betreibergesellschaften an der Spitze des Marktes etabliert. "Die erfolgreiche Begleitung von Projekten unterschiedlichster Größe unterstreicht nicht nur die Bedeutung flexibler und innovativer Vermarktungsstrategien, sondern auch die Rolle, die wir als Bindeglied zwischen Betreibern und Abnehmern einnehmen. Wir freuen uns, die Zukunft der erneuerbaren Energien aktiv mitzugestalten und durch maßgeschneiderte Beratungsansätze einen Mehrwert für unsere Partner zu schaffen", ergänzt Nils Kompe. Über die PNE-Gruppe Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie. Kontakt: PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com



PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com



