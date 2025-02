Hallo zusammen! In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf spannende Aktien, die Philip Haas von investresearch in seinen Wikifolios und Fonds für Februar 2025 aufgenommen hat. Dabei gibt es nicht nur interessante Einblicke in die Auswahlstrategie, sondern auch klare Begründungen, warum gerade diese Aktien ausgewählt wurden. Die vorgestellten Unternehmen decken verschiedene Branchen ab, bieten Wachstumspotenziale und passen zur bewährten Strategie des Investors. Viel Spaß beim Lesen! 1. CTT - Die portugiesische Post mit Wachstumskick Die erste Aktie ist CTT Correios de Portugal, auch bekannt als die portugiesische Post. Doch dieses Unternehmen ist längst mehr als nur ein Brief- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...