Frankfurt am Main (pta/14.02.2025/10:00) - Seit heute, 14 Februar 2025, ist die Opporisch Aktiengesellschaft im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelistet. Das Aktienkapital der Opporisch AG beträgt 500.000,00 EUR und ist eingeteilt in 500.000 lautende Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

Die Opporisch Aktiengesellschaft als börsennotierte Mantel-Gesellschaft bietet eine effiziente Plattform für einen schnellen Zugang in den Kapitalmarkt. Vorteile einer Transaktion mit einer gut kapitalisierten Mantelgesellschaft sind ein gesteigerter Bekannheitsgrad sowie eine breitere Möglichkeitsstruktur der Kapitalbeschaffung. Mittels einer Sacheinlage kann ein interessierter Börsenkandidat in die Opproisch AG eingebracht werden; somit wird ein «Reverse IPO» schnell und zielgerichtet umgesetzt.

Weiterführende Unterlagen, wie die Satzungen der Opporisch Aktiengesellschaft, finden Sie im Internetauftritt der Gesellschaft unter https://opporisch.de/.

Die Concord Capital AG, Frankfurt am Main, als Kapitalmarktpartner hat den Börsengang an der Börse Düsseldorf betreut und stellt im laufenden Listing die Einhaltung der Folgepflichten sicher.

Zusammen mit dem Kapitalmarktpartner ist eine professionelle Betreuung der Börsenkanditaten im Rahmen der Sacheinlage sichergestellt und deckt alle Bereiche, wie die Begleitung bei der Erstellung der Gutachten durch einen Wirtschaftsprüfer, der rechtlichen Beratung, Investor Relations und die Kapitalmarktmassnahmen durch Banken, ab.

