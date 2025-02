Hamburg (ots) -In Hamburg eröffnet heute ein neues Zentrum für Taktile Brustuntersuchung (TBU) im Gesundheitszentrum St. Pauli - ein innovatives Angebot zur Brustkrebsfrüherkennung, das nun erstmals außerhalb von teilnehmenden Arztpraxen und Kliniken verfügbar ist. Die Mobil Krankenkasse unterstützt als langjähriger Partner dieses Projekt und ermöglicht ihren Versicherten den Zugang zur Untersuchung durch speziell ausgebildete stark sehbehinderte Tastuntersucherinnen.Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs*, die Früherkennung kann Leben retten. Die von discovering hands entwickelte Untersuchungsmethode nutzt den besonders sensiblen Tastsinn blinder Frauen, um kleinste Gewebeveränderungen zu ertasten. Sie ergänzt herkömmliche Diagnoseverfahren und bietet Patientinnen eine zusätzliche und präzise Methode der Früherkennung.Die Mobil Krankenkasse engagiert sich bereits von Anfang an zusammen mit discovering hands für die Brustkrebsfrüherkennung. Als erste gesetzliche Krankenkasse, die die Tastuntersuchung in ihren Leistungskatalog aufgenommen hat, setzt die Mobil Krankenkasse sich gezielt dafür ein, dass Versicherte eine zusätzliche und bewährte Untersuchungsmethode nutzen können. "Unser Ziel ist es, unseren Versicherten den Zugang zu innovativen Präventionsangeboten zu ermöglichen. Die Tastuntersuchung der Brust ist eine wertvolle Ergänzung im Gesamtkonzept der Brustkrebsfrüherkennung und bietet einen echten Mehrwert für unsere Patientinnen. Mit zunehmender Bekanntheit und Akzeptanz kann sie dazu beitragen, noch mehr Frauen eine verbesserte Vorsorge zu ermöglichen", betont Christian Dierks, Pressesprecher der Mobil Krankenkasse.Zum offiziellen Start des Hamburger Zentrums findet heute ein Tag der offenen Tür statt. Interessierte haben die Möglichkeit, sich über das Angebot zu informieren, sich die Untersuchungen vorführen zu lassen und mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Als Partner der ersten Stunde steht auch die Mobil Krankenkasse für Fragen zur Verfügung.Versicherte der Mobil Krankenkasse können die Taktile Brustuntersuchung (TBU) einmal jährlich kostenfrei in Anspruch nehmen und bekommen die Untersuchungskosten von 79,00 Euro zu 100 Prozent erstattet - bei Nachweis einer familiären oder medizinischen Vorbelastung für Brustkrebs. Dazu kann der ärztliche Nachweis darüber sowie die Rechnung einfach online oder per Post eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie hier (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/vorsorge/vorsorge-und-frueherkennung-fuer-frauen/erweiterte-tastuntersuchung-der-Brust.html). Termine sind ab sofort online (https://www.doctolib.de/praxis/friedrichshafen/discovering-hands-in-brustzentren) buchbar.discovering hands Zentrum HamburgGesundheitszentrum St. PauliAnmeldung bei Therapie am Hafen im EG, Haus 1Seewartenstraße 1020459 Hamburg* Robert Koch Institut I Zentrum für Krebsregisterdaten: https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Brustkrebs/brustkrebs_node; letzter Zugriff: 12.02.2025.Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleChristian DierksTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/5970958