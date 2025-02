Autonomes Fahren ist aktuell der letzte Schrei innerhalb der E-Mobility-Szene. Vor kurzem hat Tesla-Chef Elon Musk seine Robotaxi-Technologie in Form des Cybercabs gekonnt in Szene gesetzt. Mit dem Rollout der "God's Eye"-Technologie am 10. Februar hat BYD nachgezogen. 21 Modelle erhalten den neuen Input. Die Analysten loben die Strategie des Elektroauto-Herstellers.Am Donnerstag klettert die Aktie von BYD auf ein neues Allzeithoch, nachdem die Analysten der HSBC und UOB-Kay Hian ihre Kursziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...