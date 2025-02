München (ots) -Seit 2020 sammelt die Initiative fit4future natur der fit4future foundation Germany Spenden für die Wiederaufforstung der Wälder in Deutschland. In mehreren Baumspendenaktionen pflanzt die Initiative deutschlandweit Bäume, um geschädigte Wälder wiederaufzuforsten. Nun hat fit4future natur einen ersten Meilenstein erreicht und im Harz, nahe Bad Harzburg, den 500.000-sten Baum gepflanzt.Im Rahmen der Baumspendenaktion "Werdet Harz Helfer - Jeder Baum zählt!" - einer gemeinsamen Initiative von Antenne Niedersachsen, fit4future natur, dem Kindernetzwerk United Kids Foundations der BRAWO GROUP und den Niedersächsischen Landesforsten - trafen sich die Initiatoren in der Nähe von Bad Harzburg, um den 500.000-sten Baum aus allen Baumspendenaktionen von fit4future natur zu pflanzen."Gemeinsam mit unseren Partnern der Baumspendenaktionen setzen wir uns dafür ein, den Wald als wertvollen Lebensraum und Klimaschützer für zukünftige Generationen zu erhalten. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Harz den 500.000-sten Baum für die Zukunft unserer Kinder und unseres Planeten pflanzen konnten," sagt Robert Lübenoff, Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation. Bis jetzt wurden die Bäume in Wäldern in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Malte Heinemann, Geschäftsführer der fit4future foundation, hat hohe Ziele: "Bis 2030 sollen eine Million Bäume in allen Bundesländern gepflanzt werden."Wie dringend notwendig es ist, die Wälder in Deutschland aufzuforsten, erklärt Michael Rudolph von den Niedersächsischen Landesforsten: "Neben der massenhaften Vermehrung des Borkenkäfers führten Stürme, Hitze und Dürre in den vergangenen Jahren zu Kahlflächen historischen Ausmaßes." Deshalb sei es nicht nur forstbetrieblich geboten, sondern gesellschaftlich essenziell, die standortgerechte und klimaangepasste Aufforstung weiter voranzutreiben."Das Thema planetare Gesundheit ist wichtiger denn je und betrifft uns alle. Ohne eine gesunde Zukunft der Erde werden unsere Kinder keine gesunde Zukunft haben. Deswegen müssen wir den Wald erhalten und setzen uns für die Aufforstung ein. Für die Zukunft unserer Kinder!", sagt Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO/BRAWO GROUP und Vorstand der fit4future foundation.Deshalb geht es bei fit4future natur auch darum, auf die Situation der Wälder aufmerksam zu machen und bei den Menschen ein Bewusstsein für mehr Umweltschutz zu schaffen. Die Wälder in Deutschland sind seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Das zeigt der Satelliten-gestützte Waldzustandsmonitor der TU München, der regelmäßig die Situation der Wälder in Deutschland und Europa ermittelt. Im Juli 2019 etwa war ein Drittel der Waldfläche in Deutschland im schlechtesten Zustand seit Beginn des Beobachtungszeitraums 2003.Als Medienpartner der Baumspendenaktion "Werdet Harz Helfer - Jeder Baum zählt!" setzt Carsten Hoyer, Geschäftsführer von Antenne Niedersachsen, weiterhin auf die Spendenbereitschaft aller Hörerinnen und Hörer: "500.000 Bäume für die Zukunft unserer Kinder und der nachfolgenden Generationen! Gemeinsam haben wir alle schon so viel auf den Weg gebracht. Der Gedanke daran, wie viele Jahre diese Hilfsbereitschaft noch nachwirken wird, macht mich sehr stolz."Die Baumspendenaktionen von fit4future natur- "Zukunft schenken mit Hitradio antenne 1" gemeinsam mit Hitradio antenne 1 und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden Württemberg unter der Schirmherrschaft des Baden-Württembergischen Landwirtschaftsministers Peter Hauk- "100.000 Bäume für Oberfranken" gemeinsam mit Radio EINS Coburg, Radio Plassenburg und Radio Bamberg (bis 2023 zusätzlich Radio Euroherz und Radio Mainwelle) unter der Schirmherrschaft der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Pflanzpartner: Bayerische Landesforsten- "Bäume pflanzen für Niedersachsen" gemeinsam mit Antenne Niedersachsen und dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter Schirmherrschaft der Niedersächsischen Landwirtschaftsministerinnen Barbara Otte-Kinast (bis 2022) und Miriam Staudte (2022 bis Februar 2024)- "Werdet Harz Helfer - Jeder Baum zählt!" gemeinsam mit Antenne Niedersachsen, dem Kindernetzwerk United Kids Foundations und den Niedersächsischen Landesforsten- fit4future-Wald im Quellness & Golf Resort Bad Griesbach- "100.000 Bäume für München und die Region" gemeinsam mit 089Kult unter der Schirmherrschaft der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Pflanzpartner: Bayerische Landesforsten- Schullauf "Kinder laufen für Kinder" zugunsten von fit4future natur. Pflanzpartner: Bayerische Landesforsten- "Baum für Baum für SH" gemeinsam mit der IB.SH, dem sh:z und den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten unter der Schirmherrschaft des Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftsministers Werner Schwarz- SchönHelfen - die Schön Klinik Stiftung für Gesundheit. Pflanzpartner: Bayerische Landesforsten- "Net(t) Aufforsten", eine Aktion von NetAachen- Ab 28.04.2025: "Ein Baum für jedes Kind" gemeinsam mit RPR1Über die fit4future foundation:Das Hauptanliegen der fit4future foundation Germany ist die Förderung von Maßnahmen für eine gesunde Zukunft für Kinder und für eine gesunde Erde. Deshalb ist sie strategische Partnerin von Gesunde Erde. Gesunde Kinder.. Denn Kinder und Jugendliche können nur gesund sein, wenn unsere Erde gesund ist. Für die Entwicklung und Umsetzung der stiftungseigenen Programme setzt die gemeinnützige Organisation auf Partnerschaften und Synergien. Aktuell werden folgende Programme und Projekte umgesetzt: Deutschlands größtes Präventionsprogramm fit4future - eine Initiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation - step, step kickt!, step BRAWO, deinsport.de, deinsport.de BRAWO, Wasserschulen und die Initiative fit4future natur.Weitere Informationen: www.fit4future-foundation.de