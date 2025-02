Nürnberg (ots) -Der Frühling klopft an, die Tage werden länger, mehr Sonnenstunden erfreuen die Menschen - und schon bald klopft der Osterhase wieder an. Passend dazu hat NORMA wieder ihr umfangreiches Ostersortiment in die Regale gebracht, das alleine 52 köstliche Produkte der Eigenmarke GOLDORA bereithält. Schon in den vergangenen Jahren konnten sich Käuferinnen und Käufer beim Nürnberger-Lebensmittelhändler auf Süßigkeiten freuen, die mit feinster Schokolade und bewährter Qualität für genussvolle Ostermomente sorgen. Ergänzt wird das Sortiment durch exklusive Spezialitäten der beliebten Eigenmarke EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT sowie attraktive Aktionsartikel von Markenherstellern.Neue Highlights und beliebte Klassiker in NORMA-OstersortimentDieses Jahr wird es bei NORMA noch feiner, noch festlicher, noch köstlicher! Der Lebensmittel-Discounter überrascht in diesem Jahr mit neuen Süßigkeiten der Eigenmarke GOLDORA. Ganz vorne mit dabei der Premium-Spitzhase (60 Gramm), der in verschiedenen Farben erhältlich ist und jeden Ostertisch schmückt. Ein weiteres Highlight ist der Nougat-Baumstamm (100 Gramm). Hier kommen Nougat-Fans voll auf ihre Kosten: Zur Wahl stehen Sahne-Edelnougat in Zartbitter und Haselnuss-Edelnougat in Vollmilch.Für alle, die sich zu Ostern nicht nur Süßes gönnen, sondern auch beste Qualität wünschen, hat NORMA erneut die Feinen Ostereier von EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT ins Sortiment aufgenommen. Diese edlen Pralinen sind bereits seit 2021 ein viel nachgefragter und fester Bestandteil im NORMA-Osterangebot. In den drei köstlichen Sorten Vollmilch, Nougat und Praline bieten sie feinsten Schokoladengenuss. Und das Beste: Alle Varianten sind Fairtrade-zertifiziert, sodass der Genuss nicht nur für die Schokoladenliebhaberinnen und -liebhaber, sondern auch für die Kakaobauerinnen und -bauern fair bleibt.Manche Osterleckereien sind einfach unverzichtbar - und genau deshalb dürfen die beliebten Klassiker von GOLDORA auch in diesem Jahr nicht fehlen. Ab der letzten Märzwoche sind sie für kurze Zeit zu besonders günstigen Aktionspreisen erhältlich! Die Glückskäfer (125 Gramm) sorgen mit feinster Schokolade für süße Glücksmomente. Wer eine klassische Schokofigur sucht, greift zum Hoppelhasen (225 Gramm), der jedes Osternest zum Highlight macht. Und für fruchtige Abwechslung gibt es die Gummibärchen in der Dose (400 Gramm).Beliebte sowie neue Markenprodukte bei NORMA erhältlichNeben den hochwertigen Produkten der Eigenmarken hält NORMA auch eine Auswahl beliebter Markenprodukte bereit. Neu im Sortiment sind die Mini Eggs von KINDER (85 Gramm) in verschiedenen Sorten sowie das 3er-Set der klassischen Überraschungseier. Auch LINDT erweitert sein Angebot im Discounter um exklusive Eier in den Varianten Eierlikör, Alkohol und Whiskey-Trüffel. FERRERO und MILKA runden das Markensortiment auch 2025 wieder ab. So findet jede und jeder garantiert die passende Leckerei - ob zum Naschen, Verschenken oder für das festliche Osternest.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5971014