Im September ist die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" in ganz Deutschland unterwegs - 16 Tage lang in 16 Bundesländern. Dabei werden unter anderem der "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah oder die "logo!"-Moderatorin Lotte Glatt nicht nur die tägliche Sendung live vor Ort senden, sondern auch über regionale Projekte berichten, mit denen Kinder die Welt ein bisschen besser gemacht haben. "Mit der 'logo!-Tour' wollen wir Kindern eine Stimme geben und zeigen, was sie erreichen können - auch als Vorbild und Ermutigung für andere Kinder", so Petra Röhr, Projektleitung "logo!-Tour".Bewerbungen sind noch bis 31. März 2025 möglichUm diese regionalen Projekte finden, ruft die "logo!"-Redaktion Schülerinnen und Schüler auf, sich bei der "logo!"-Redaktion zu melden. Bewerben für die "logo!-Tour" können sich Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren, die in ihrem Verein, in der Schule oder mit ihren Freunden ein Projekt gestartet haben, um etwas Positives zu bewirken. Die Kinder können sich in ganz unterschiedlichen Bereichen engagieren: zum Beispiel für Tier- oder Umweltschutz, gegen Mobbing, für die Integration Geflüchteter. Sie können eine Demo organisieren oder ein App entwickeln, im Altenheim aushelfen oder in ihrer Schule für besseres Essen oder saubere Toiletten sorgen.Bewerbungen können mit einer kurzen Projektbeschreibung, gern mit ein bis zwei Fotos, sowie mit einer Telefonnummer für Rückfragen bis zum 31. März 2025 an logo@zdf.de geschickt werden. Im Anschluss wählt die "logo!"-Redaktion jeweils ein Projekt pro Bundesland aus und stellt das Projekt vor."logo!" erklärt tagesaktuell samstags bis donnerstags, 19.50 Uhr, und freitags, 19.25 Uhr, bei KiKA und in der ZDFmediathek Nachrichten aus der Welt für eine Zielgruppe zwischen acht und zwölf Jahren im TV und Online, für Ältere auch auf TiKTok, Instagram und YouTube. Mehr als 35 Jahre "logo!"-Erfahrung zeigen, dass Informationen zu belastenden Ereignissen die Kinder emotional sicherer machen. Je mehr Kinder über das, was auf der Welt passiert, erfahren, desto besser können sie Geschehnisse einordnen und sich selbst eine eigene Meinung bilden.