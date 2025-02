DJ Eurozone-BIP steigt im vierten Quartal um 0,1 Prozent

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wirtschaft des Euroraums ist im vierten Quartal 2024 entgegen bisherigen Annahmen leicht gewachsen. Wie Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten erwartet, dass Eurostat das Ergebnis der ersten Veröffentlichung, eine BIP-Stagnation, bestätigen würde. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im vierten Quartal wie in zuvor geschätzt 0,9 Prozent.

Das stärkste Wachstum erzielten Portugal, Litauen und Spanien mit Zuwächsen von 1,5, 0,9 und 0,8 Prozent im Quartalsvergleich. Den stärksten Rückgang wies Irland mit einem Minus von 1,3 Prozent auf. In Deutschland schrumpfte die Wirtschaft um 0,2 Prozent, in Frankreich um 0,1 Prozent und in Italien stagniert sie.

February 14, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)

