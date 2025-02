Mainz (ots) -Das ZDF engagiert sich auch weiterhin für den deutschen Kinofilm und verpflichtet sich erneut zu freiwilligen Leistungen an die Filmförderungsanstalt (FFA) sowie zu direkten Investitionen in Kinogemeinschaftsproduktionen.Basis dieser Unterstützung ist das 15. Film-/Fernsehabkommen zwischen ZDF, ARD und der FFA, das aktuell unterzeichnet wurde. Insgesamt stellt das ZDF in diesem Jahr 7,8 Millionen Euro an Geldleistungen, Medialeistungen und Gemeinschaftsproduktionsmitteln zur Verfügung.Damit geht das ZDF weit über die verpflichtende, im Filmfördergesetz verankerte Filmabgabe hinaus. Diese sieht vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender drei Prozent der für die Ausstrahlung von Kinospielfilmen verursachten Kosten des vorletzten Jahres zahlen müssen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5971064