Münster (ots) -Die LVM Versicherung hat im vergangenen Jahr über 320.000 Neukunden hinzugewonnen. Damit vertrauen über 3,9 Millionen Kundinnen und Kunden dem münsterschen Versicherer. Gleichzeitig schlossen die Kundinnen und Kunden mehr als 1,3 Millionen neue Verträge ab - eine Steigerung von 16,6 Prozent zum Vorjahr. Somit steigt der Vertragsbestand insgesamt auf über 15 Millionen Stück.Vertrieblicher Erfolg, ein moderater Schadenverlauf und ein gutes Kapitalanlagejahr lassen den Versicherer sehr zufrieden auf die vorläufigen Geschäftszahlen blicken. "2024 war ein sehr gutes Geschäftsjahr", sagt LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker. "Wir erwarten ein starkes Beitragswachstum und ein deutliches Plus im Ergebnis."Beitragswachstum der LVM deutlich über MarktdurchschnittInsgesamt verzeichnete der LVM-Konzern 2024 Beitragseinnahmen in Höhe von 4,9 Milliarden Euro (+9,1 Prozent), das Wachstum liegt deutlich über dem des Marktes, welches der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf +5,3 Prozent beziffert. Erneut erbrachten die Sparten der Schaden- und Unfallversicherung das größte Beitragswachstum - 2024 auch bedingt durch Beitragsanpassungen, die branchenweit wegen gestiegener Kosten notwendig geworden waren. So steigerte die LVM-Kraftfahrtversicherung die Beitragseinnahmen um 14,7 Prozent (GDV: 10,9 Prozent) auf 1,7 Milliarden Euro.In der LVM-Sachversicherung betrug das Plus 11,5 Prozent (GDV: 9,3 Prozent). Die Höhe der gebuchten Beiträge stieg damit insgesamt auf über 1,0 Milliarden Euro.2024 war kaum geprägt von Großschadenereignissen. Dennoch regulierte die LVM im vergangenen Jahr über 960.000 Schäden mit einem Gesamtaufwand von über 2,4 Milliarden Euro für ihre Kundinnen und Kunden.LVM-Töchter mit dynamischem NeugeschäftAuch mit der Entwicklung der LVM-Töchter zeigt sich das Unternehmen sehr zufrieden: In der LVM-Krankenversicherung legte das Neugeschäft um 10,8 Prozent auf 32,4 Millionen Euro zu. Die LVM-Lebensversicherung verzeichnete ein Wachstum der Beitragssumme des Neugeschäftes von 7,2 Prozent (GDV: 3,5 Prozent) auf 2,6 Milliarden Euro. Beide Töchter verzeichneten damit das höchste Neugeschäft ihrer Unternehmensgeschichte und wachsen kontinuierlich weiter.Über 500 geplante Neueinstellungen in 2025Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr stehen weiterhin auf Wachstum. So sieht sich die LVM Versicherung gut gerüstet, um auch in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Das zeigt sich auch in der Absicht des Unternehmens, 2025 über 500 Mitarbeitende einstellen zu wollen, nach über 400 Neueinstellungen in 2024.Das Jahresergebnis und die endgültigen Zahlen wird die LVM Versicherung am 30. April 2025 nach ihrer Mitgliederversammlung veröffentlichen.