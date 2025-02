© Foto: Fotostand / Gelhot - Fotostand

Ein Netzausfall belastet 1&1 und United Internet weiterhin und führte zu steigenden Kosten, verfehlten Zielen und einem starken Kursrückgang an der Börse.Ein mehrtägiger Netzausfall im Mai hat den Telekommunikationsanbieter 1&1 und seine Muttergesellschaft United Internet schwer getroffen. Die finanziellen Ergebnisse für 2024 blieben hinter den Erwartungen zurück, was zu erheblichen Kursverlusten an der Börse führte. Finanzielle Auswirkungen des Netzausfalls Der Netzausfall führte zu einer erhöhten Kündigungsrate unter den Kunden von 1&1. Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 lediglich einen Nettozuwachs von 90.000 Nutzern, was etwa zwei …