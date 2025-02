Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Coinbase | Palo Alto | Hermes - Spezial zum möglichen Ende des Ukraine-Krieges - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 0:00 Begrüßung DAX - Wassertreten Tops & Flops - Autowerte stark Hermes - so geht Luxus Safran - gute Zahlen Tomra - Aktie zieht kräftig an Coinbase - starke Zahlen Applied Materials - schwacher Ausblick Palo Alto - Rücksetzer ausnutzen - Airbnb - Aktie nach Zahlen gefragt Roku - so kann es weitergehen Draft Kings - Wettanbieter ist auf Kurs Hoegh - Divideneden-Aktie nicht mehr gefragt Rheinmetall - neues Allzeithoch Ukraine-Spezial - diese Aktien profitieren von einem Kriegsende Zuschauerfragen