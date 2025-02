DJ EU-Kommission: Trumps Zölle ein Schritt in die falsche Richtung

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Pläne von US-Präsident Donald Trump, Länder mit Gegenzöllen zu belegen, sind nach Aussage der EU-Kommission "ein Schritt in die falsche Richtung". Die EU hat nach eigenen Angaben einige der niedrigsten Zölle der Welt und sieht keine Rechtfertigung für erhöhte US-Zölle auf ihre Exporte. Solche Maßnahmen kämen einer Steuer für US-Bürger gleich, erhöhten die Unternehmenskosten, behinderten das Wachstum und trieben die Inflation an, heißt es in einer Mitteilung der Kommission.

Die Reaktion der Kommission erfolgte, nachdem Trump seine Mitarbeiter am Donnerstagabend angewiesen hatte, Zölle auf Waren aus Ländern Länder zu erheben, die seiner Meinung nach eine unfaire Handelspolitik gegenüber den USA betreiben. "Die EU wird entschieden und sofort gegen ungerechtfertigte Hindernisse für einen freien und fairen Handel vorgehen, auch dann, wenn Zölle eingesetzt werden, um legale und nichtdiskriminierende Maßnahmen in Frage zu stellen", hieß es.

February 14, 2025 05:28 ET (10:28 GMT)

