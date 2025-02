Die Douglas-Aktie (BEAU7Y) verlor am vergangenen Donnerstag in der Spitze knapp 20 Prozent an Wert. Damit rutschte der Wert das niedrigste Niveau seit der Rückkehr an die Börse ab, der im März des vergangenen Jahres erfolgte. Schuld war ein verhaltener Auftakt ins neue Geschäftsjahr 2024/25 (30.9.). Das Unternehmen bemerkt vermehrt Kaufzurückhaltung der Kundschaft.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...