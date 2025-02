HONGKONG (IT-Times) - Die in den USA und Hongkong notierten Aktien chinesischer Technologiekonzerne konnten am heutigen Freitag zum Teil sehr stark zum Vortag zulegen. Der viel beachtete Hang Seng Index (HSI) schloss heute Morgen in Hongkong knapp 806 Punkte höher oder knapp 3,7 Prozent im Plus mit 20.620...

