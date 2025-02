© Foto: DALL*E

Die GameStop-Aktie explodierte nach Berichten über mögliche Bitcoin-Investitionen um bis zu 20 Prozent, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgab. Was bisher bekannt ist. Laut CNBC erwägt GameStop Investitionen in alternative Anlageklassen wie Bitcoin. "Das Unternehmen ist noch dabei, herauszufinden, ob dies für das Geschäft von GameStop sinnvoll ist", so eine Quelle. GameStop äußerte sich bislang nicht offiziell zu den Berichten. CEO Ryan Cohen heizte die Gerüchte vergangenes Wochenende an, als er ein Foto mit Michael Saylor, dem Mitbegründer und Chairman von MicroStrategy, auf der Social-Media-Plattform X teilte. MicroStrategy ist bekannt für seine massiven Bitcoin-Investitionen und …