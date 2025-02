Ripple Kurs Prognose: Top-Krypto-Experten verraten, was die XRP-Zukunft bereithält

In der vergangenen Woche konnte sich XRP lange Zeit nicht aus einer Konsolidierungsphase lösen. Erst in den heutigen Morgenstunden begann der Kurs der Ripple-Währung wieder zu steigen und konnte die Marke von 2.50 US-Dollar überschreiten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der XRP-Preis bei einem Wert von 2,74 US-Dollar, was bei einem Blick auf die vergangene Woche einen Kursanstieg von satten 15,10 Prozent darstellt.

Grund genug, einen Blick auf die Zukunft zu werfen und herauszufinden, welche XRP Prognosen in jüngster Vergangenheit von einigen erfahrenen Krypto-Analysten getätigt wurden.

Die Zukunft ist bullish: Analysen gehen von XRP-Kursgewinnen aus

Eine besonders tiefgehende Analyse hat der Krypto-Experte EGRAG CRYPTO auf seinem X-Account veröffentlicht. Hier erklärt er anhand vier verschiedener Indikatoren genau, warum er von einer weiteren Kursexplosion in naher Zukunft ausgeht: Neben einem merklichen Aufwärtstrend am Chart basiert er seine Analyse auf den täglichen Stochastic Relative Strength index (SRSI), einem Wave-Trend-Indikator sowie dem On-Balance Volume (OBV). All diese technischen Indikatoren zeigen ein bullishes Verhalten, was langfristig betrachtet zu einem besonders starken Preisanstieg für den XRP-Token führen könnte.

XRP - 5 by 5 Layers - Short-Term Analysis (UPDATED CHART Bullish OUT LOOK)



1&x20e3; Price Action: XRP remains firmly positioned above the Blue Ascending Channel, demonstrating both strength and momentum in its current trend.



2&x20e3; Daily SRSI:

In einem weiteren Tweet, den er kurz vor seiner genaueren Analyse veröffentlicht hatte, nannte er zumindest kurzfristige Preisziele: Zwischen 2,62 und 3,40 US-Dollar sollte der XRP-Token in den kommenden Tagen erreichen. Mittel- und langfristigere Preisziele nannte er allerdings nicht.

Dies übernimmt allerdings ein weiterer Analyst: Der Krypto-Experte XForceGlobal veröffentlichte eine Grafik, deren Analyse sich auf eine klassische Wellenbewegung verlässt. Sollte diese Bewegung wie vom Krypto-Experten erwartet einen finalen Anstieg vollziehen, könnte der XRP-Preis auf eine Marke von bis zu 7 US-Dollar bis Ende des laufenden Jahres ansteigen.

$XRP

Primary Macro Analysis



No matter how I analyze Ripple's XRP, the bullish outlook remains strong. I believe we're entering a new era of distribution, potentially forming another multi-month 'boring' wave 1-2-provided the wave structure maintains its corrective integrity as… pic.twitter.com/WNH46S0XzU - XForceGlobal (@XForceGlobal) February 13, 2025

Noch bullisher zeigt sich die Analyse von "Dark Defender": In einem Tweet an seine über 135.000 Follower verweist er auf den technischen Indikator "Fibonacci" und erklärt anhand dessen, dass bis zum kommenden September ein Preisniveau zwischen 5,85 und 8,76 US-Dollar realistisch sei. Anleger sollten sich deshalb nicht von der mitunter negativen Stimmung am Markt verängstigen lassen, sondern stattdessen auf die Entwicklungen am Markt reagieren. Dazu gehört unter anderem die Tatsache, dass der XRP-Token bereits jetzt von einigen internationalen Bankensystemen eingesetzt wird, um grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen.

Auch in diesem Zusammenhang wird es in Zukunft immer wichtiger sein, dass Nutzer über eigene Krypto-Wallets verfügen, die den Einsatz von Kryptowährungen zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen im Web3-Space ermöglichen. Hier sind vor allem kostenlose Anbieter wie MetaMask, Trust Wallet oder Best Wallet zu empfehlen, die ihre Angebote immer weiter ausbauen.

Best Wallet Token im Vorverkauf: Warum jetzt in $BEST investieren?

Wie erfolgreich derzeit Krypto-Wallets sein können, zeigt das Beispiel der Best Wallet: Innerhalb der ersten sechs Monate konnte die Plattform bereits über 70.000 Nutzer verzeichnen und mittlerweile die Marke von über 250.000 Nutzer überschreiten. Gleichzeitig hat sich der Anbieter zum Ziel gesetzt, bis 2026 ganze 40 Prozent des gesamten Wallet-Marktes zu übernehmen. Um dieses Ziel erreichen zu können, wurde nun der Vorverkauf des $BEST-Tokens gestartet, der als nativer Token der Plattform fungiert und eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten soll.

So wird es zum Beispiel eine "Upcoming Tokens" Plattform geben, die einen vereinfachten Kauf von Presale-Token bietet. Gleichzeitig werden sämtliche Gebühren reduziert, wenn die Transaktionen über die Best Wallet mithilfe des $BEST-Tokens ausgeführt werden.

Besuche den Vorverkauf des Best Wallet Tokens!

Gleichzeitig sollen in naher Zukunft weitere Vorteile für $BEST-Investoren geboten werden. Dazu gehört unter anderem der frühzeitige Zugriff auf neue Presale-Projekte, höhere Staking-Belohnungen im Best Wallet Staking Bereich sowie die Einführung einer "Best Card" - einer Krypto-Debit-Kreditkarte, die bis zu 8 Prozent Cashback bieten soll.

Bereits jetzt gibt es übrigens ein erstes Staking-Angebot: Wer noch heute die ersten $BEST-Token erwirbt und direkt anlegt, erhält hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 169 Prozent.

Kaufe jetzt $BEST Coins!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.