Meta ist an der Börse nicht zu stoppen. Der Aktienkurs der Facebook-Mutter ist am Donnerstag schon wieder gestiegen - und zwar das zwanzigste Mal in Folge! Eine solche Gewinnserie ist in diesem Jahrtausend keiner Aktie im Nasdaq 100 gelungen. AKTIONÄR-Leser liegen mit Meta weit im Plus. Geht da noch mehr?

