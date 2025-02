DJ MARKT USA/Wall Street in Lauerstellung

Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen scheint die Luft an der Wall Street am Freitag raus zu sein. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine wenig veränderte Handelseröffnung am Kassamarkt schließen. Investoren versuchten sich einen Reim auf die Pläne von US-Präsident Donald Trump zu sogenannten reziproken Handelsbeziehungen und Zöllen zu machen. Kern des Memos, dass Trump am Vortag unterzeichnete, ist die Auslotung von Mechanismen zu Zöllen und Gegenzöllen. Es geht auch um die individuelle Angleichung von Abgaben gegen jedes Land, das derzeit Importe aus den USA besteuert. Der designierte Handelsminister Howard Lutnick will die Pläne bis zum 1. April vorlegen. Letztlich bleibt vieles unspezifisch. Am Markt hätten die Pläne die Idee verfestigt, dass Trump seine Zollpläne möglicherweise abschwächen könnte - wie er es bereits zuvor mit Kanada und Mexiko getan habe, heißt es mit Blick auf die Frist bis zum 1. April.

"Aus Marktsicht, wie sollen Händler dies einpreisen? Die kurze Antwort auf diese Frage ist, dass sie nicht bereit sind, dies zu tun", sagt Analystin Kathleen Brooks von XTB. Bewegungen sowohl bei Aktien als auch Anleihen deuteten daraufhin, dass sich Investoren derzeit nicht um Trumps Zölle sorgten. Doch für Kauflust sorgten die Pläne aktuell aber auch nicht, heißt es von anderer Seite.

Nachdem die in dieser Woche veröffentlichten Inflationsdaten auf Verbraucher- und Erzeugerbasis kaum Schrecken verursacht haben, obwohl beide Datenreihen höher als gedacht ausgefallen waren, sehen Händler den anstehenden Import- und Exportpreisen gelassen entgegen. Mehr Bewegung könnte die noch vorbörslich zur Veröffentlichung anstehende Industrieproduktion nach sich ziehen.

February 14, 2025

