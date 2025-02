ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach einem Firmenbesuch auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Im Kern sei vor allem über die schleppende Entwicklung der Cloud-Plattform Azure debattiert worden, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mangelnde Transparenz hinsichtlich der Ursache und der Dauer könnte zwar vorerst die Aktie belasten. Doch die langfristigen Wachstumstreiber blieben intakt, was seine Kaufempfehlung untermauere./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 03:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 03:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US5949181045