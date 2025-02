NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Die Eckdaten seien einhergegangen mit einer faktischen Gewinnwarnung, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Grund habe der Mobilfunkanbieter auf fehlende Kompensationen von Lieferanten für einen Netzausfall im Mai 2024 verwiesen, da die Verhandlungen darüber noch andauerten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 08:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 08:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503