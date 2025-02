Die Aktie von SAP gehört neben Siemens Energy, Zalando, Heidelberg Materials und der Commerzbank zu den fünf stärksten Werten im DAX in den vergangenen sechs Monaten. Fast 50 Prozent konnte das Papier der Walldorfer in diesem Zeitraum zulegen. Am Donnerstag hat die Aktie ein neues Allzeithoch markieren können. Und es könnte noch weiter nach oben gehen.Dieser Ansicht ist in jedem Fall die US-Investmentbank Goldman Sachs. Diese hat die Bewertung der Aktie nach der jüngst vorgestellten Geschäftsstrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...