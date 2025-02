Wien (www.fondscheck.de) - Lampe Asset Management ernennt Leiter für Wholesale-Vertrieb - FondsnewsStephan Schneider ist seit dem 1. Februar Head of Sales & Relationship Management von Lampe Asset Management (Lampe AM), so die Experten von "FONDS professionell".Das habe die Tochter von Hauck Aufhäuser Lampe auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" bestätigt. Zuvor habe "Citywire Deutschland" über die Personalie berichtet. ...

