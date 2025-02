HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1500 auf 1700 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Zahlungsdienstleister sei auf einem guten Weg zu seinen mittelfristigen Zielen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Rückblick auf die jüngsten Zahlen. Die Bewertung spiegele das Wachstumspotenzial aber schon wider und sei nicht mehr günstig./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182