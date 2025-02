NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Nach einer relativ schwachen Aktienentwicklung in den letzten Monaten habe der Reifenkonzern die Nervosität der Anleger mit einem starken Jahresausklang verdrängt. Die Ziele für das neue Jahr seien konservativ formuliert. Generell erinnere Michelin an die eigene Wettbewerbsstärke selbst in einem schwierigen Marktumfeld./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 18:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400AJ45