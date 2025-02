München (ots) -Deal ohne Europa: Was planen Trump und Putin für die Ukraine?Unmittelbar vor der Münchener Sicherheitskonferenz verkündet US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung mit Russlands Präsident Wladimir Putin über die schnelle Aufnahme von Friedensgesprächen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Vor allem die europäischen NATO-Partner reagieren beunruhigt: Zu welchen Bedingungen ist Putin bereit zu verhandeln? Welche Rolle spielt Europa dabei? Lässt Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyi fallen? Und wie stabil ist der Frieden in Europa, wenn uns die USA sicherheitspolitisch den Rücken kehren?Die Gäste:Norbert Röttgen (CDU-Außenpolitiker)Oleksij Makejew (Botschafter der Ukraine in Deutschland)Carlo Masala (Militärexperte)Constanze Stelzenmüller (Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information, Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga: Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5971260