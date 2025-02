Top AI Coins: Jetzt NEAR, Render oder Mind of Pepe kaufen?

Bereits seit einigen Jahren steht die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt vieler Technik-Unternehmen und auch Kryptowährungen setzen längst auf die KI-Konzepte. Die größeren Projekte wie das NEAR Protocol (NEAR), Render oder Internet Computer (ICP) haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar und gehören schon längst zu den etablierten und großen digitalen Währungen am Markt.

Das ist auch den großen US-Vermögensberatern aufgefallen, die ein eigenes Portfolio basierend auf den größten KI-Coins erstellt haben. Grayscale hatte zum Beispiel erst in jüngster Vergangenheit bekannt gegeben, dass sich die Gewichtung des eigenen Portfolios verändert habe - und mehr in den NEAR-Token und den Render Coin investiert wird. Wir verraten, ob auch Privatanleger von diesen oder ähnlichen Projekten profitieren könnten.

Nach volatiler Woche: NEAR Protocol Kurs beginnt mit Anstieg

Zuletzt musste sich der NEAR-Token von seiner volatilen Seite zeigen, denn in der vergangenen Woche schwankte der Kurs zwischen einem Wert von knapp unter 3,50 US-Dollar und knapp über 3 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden konnte der KI-Token allerdings merklich zulegen und überschritt zum ersten Mal seit Anfang Februar erneut die Marke von 3,50 US-Dollar. Dies dürfte unter anderem auf das positive Sentiment am Markt zurückzuführen sein, das zuletzt auch anderen Kryptowährungen einen merklichen Push ermöglichen konnte.

Der Render (RENDER) Kurs der vergangen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Langfristig könnte sich eine Investition in das NEAR Protocol durchaus lohnen, denn es bietet einerseits eine hohe Skalierbarkeit durch die Nutzung einer innovativen Sharding-Technologie namens "Nightshade". Andererseits fallen die Transaktionskosten für grenzüberschreitende Überweisungen recht gering aus und immer mehr Entwickler produzieren eigene dezentrale Anwendungen (dApps) für das NEAR-Ökosystem. Außerdem setzen die Entwickler einen großen Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit, was gerade im Vergleich zu anderen energie-ineffizienten Projekten wichtig sein kann.

Krypto-Projekt Render expandiert in verschiedenen Bereichen

Auch der RENDER-Token konnte in den letzten sieben Tagen merklich vom Marktsentiment profitieren und in diesem Zeitraum ein Plus von 7,32 Prozent verzeichnen. Dies dürfte unter anderem auch darauf zurückzuführen sein, dass das Render-Netzwerk expandiert ist und unter anderem verbesserte Workflows für die Nutzung der GPU-Cloud herausgebracht hat.

Hinzu kommt ein verbesserter Zugang für 3D-Künstler, die über verschiedene neue Werkzeuge ihre Kunst in dem Render-Netzwerk allen Nutzern zugänglich machen können.

$RENDER | $NVDA 2/26/25 Earnings report!



• In its latest earnings call, Nvidia already increased its forecast for Blackwell revenue in this quarter to be reported on Feb. 26. The average analyst estimate calls for Nvidia to report EPS of about $0.84 for the fourth quarter,… pic.twitter.com/WbVq8BUTlg - Pro_$Render203 (@ProRender203) February 14, 2025

Für eine kurzfristige Render Prognose sollte unbedingt NVIDIA beobachtet werden, denn gerade die KI-Token am Krypto-Markt profitieren häufig von positiven Zahlen beim US-Chip-Hersteller, während negative Nachrichten den KI-Kursen einen Dämpfer verpassen können.

Mind of Pepe: Eigener KI-Agent setzt auf autonomes Interagieren und Planen

Ein neues KI-Projekt, das aktuell durch KI-Integration auf sich aufmerksam machen kann, ist Mind of Pepe (MIND): Der KI-Agent soll in der Lage sein, mithilfe der "Schwarmintelligenz" eine Vielzahl von""Analysen in Echtzeit" durchzuführen und dabei autonom mit Krypto-Plattformen, Influencern und Communitys zu interagieren.

Dabei soll die Mind of Pepe Plattform in der Lage sein, eine Vielzahl von Informationen über die künstliche Intelligenz zu verstehen und zu analysieren, um daraus Strategien für den Handel am Krypto-Markt zu entwickeln. Dabei werden Daten unter anderem von dApps, von sozialen Medien oder direkt aus einzelnen Krypto-Communitys genommen, um ein umfassendes Bild vom aktuellen Markt zu erhalten.

Besuche den Vorverkauf von Mind of Pepe!

Darüber hinaus lässt sich der KI-Agent auch mit allen gängigen Plattformen kombinieren. So ist ein Einsatz über X (ehemals Twitter) oder Telegram möglich. Selbst eine direkte Blockchain-Integration für eine Web3-Nutzung kann eingerichtet werden, sodass Mind Of Pepe zum Beispiel in dApps genutzt oder zur Token-Bereitstellung eingesetzt wird.

Aktuell befindet sich der MIND-Token - der native Token des KI-Agenten - noch in der Presale-Phase und konnte seit dem Start im vergangenen Januar bereits über 6 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln. Außerdem ist ein erstes Presale-Staking-Programm bereits aktiv: Wer noch heute in den MIND-Token investiert, kann diesen direkt anlegen und über eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 380 Prozent ein passives Einkommen generieren.

Kaufe jetzt MIND-Token direkt von der offiziellen Webseite!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.